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Происшествия21 июня 2023 10:47

Омич выбросил бутылку из машины на проезжую часть и «попал» на крупный штраф

Нарушителю грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.
Елена УРМАНОВА
Фото: скриншот видео https://vk.com/mpr_omsk

Фото: скриншот видео https://vk.com/mpr_omsk

Сегодня, 21 июня, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на улице Маяковского из окна машины вылетела пластиковая бутылка. Она ударилась о соседний автомобиль и упала на дорогу.

Произошедшее попало на запись видеорегистратора машины, ехавшей за нарушителем. Видеоролик разместили в социальных сетях.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области разыскивает нарушителя. Водителю, выбросившему мусор из салона автомобиля на проезжую часть грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.

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