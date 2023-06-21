Омич выбросил бутылку из машины на проезжую часть и «попал» на крупный штраф

Фото: скриншот видео https://vk.com/mpr_omsk

Сегодня, 21 июня, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на улице Маяковского из окна машины вылетела пластиковая бутылка. Она ударилась о соседний автомобиль и упала на дорогу.

Произошедшее попало на запись видеорегистратора машины, ехавшей за нарушителем. Видеоролик разместили в социальных сетях.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области разыскивает нарушителя. Водителю, выбросившему мусор из салона автомобиля на проезжую часть грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.