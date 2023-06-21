«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к работе для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период

«Газпром межрегионгаз Омск» приступил к формированию Графика перевода предприятий Омской области на резервные виды топлива при похолоданиях для обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и коммунально-бытовых потребителей в отопительный сезон 2023-2024 годов.

В период сильных длительных морозов и повышенного отбора газа «Газпром межрегионгаз Омск», согласно графику, обязан контролировать перевод части оборудования крупных промышленных потребителей на резервные виды топлива. Высвободившиеся объемы газа поставщик может направить социально значимой категории потребителей: населению, коммунальным и бюджетным организациям.

- В настоящее время мы обновляем информацию об объемах потребления газа промышленными предприятиями. Запрашиваем данные о готовности резервных топливных хозяйств к работе зимой и запасе резервных видов топлива, - рассказал начальник оперативно-диспетчерской службы ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Александр Уленков.

Сформированный График поставщик газа согласовывает с газотранспортной и газораспределительными организациями региона и утверждает в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.