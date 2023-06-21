«АртСервис» должен вернуть 1,2 млн рублей за проект строительства тяговых подстанций троллейбусной линии в Омске

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Суд признал недействительным контракт между мэрий Омска и ООО СПК «АртСервис». Компания получила аванс в 1,2 млн рублей за проект строительства тяговых подстанций троллейбусной линии.

Теперь деньги необходимо вернуть в казну, а договор расторгнуть. А все из-за того, что прокуратура уличили компанию во лжи.

Так, к участникам закупки устанавливались единые требования, к числу которых относилось наличие опыта выполнения работ по строительству и реконструкции объекта капитального строительства. Но вот у победителя аукциона такого, как оказалось, не было.

- В ходе проверки прокуратурой выявлен факт указания ООО СПК «АртСервис» недостоверных сведений о наличии опыта выполнения строительных работ. В этой связи общество на момент подачи заявки на участие в электронном аукционе и заключения контракта не соответствовало требованиям, предъявляемым к участникам закупки, - уточнили в надзорном органе.

Арбитражный суд Омской области согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Правда, решение не вступило в законную силу.