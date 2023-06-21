Редкая для июня погода ожидается в Омской области до четверга

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«Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщают об аномальном похолодании. После неистово жарких недель в Омскую область придут заморозки.

Низкие температуры установятся в Центральном и Приволжском федеральных округах. Такая погода несвойственная для третьей декады июня, сообщает руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- После очень жаркой погоды холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток европейской части России, и на юг Приволжского и Уральского федеральных округов, и на юг Западной Сибири, — отметил руководитель.

Таким образом, в регионах Сибири до 22 июня можно ожидать заморозки до -2 градусов. Федеральный центр также прогнозирует ливни.

По данным омских синоптиков, осадки и северо-западный ветер в регионе сохранится до пятницы. Ночные температуры максимально опустятся до +2 градусов. Днем + 13...+ 18 градусов. Местами до +8 градусов.

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