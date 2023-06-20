В Кировском округе шквалистый ветер снес кирпичную кладку с балкона на 7-м этаже

Фото: Телеграм-канал "Инцидент Омск"

Сегодня, 20 июня, из-за шквалистого ветра выпала кирпичная кладка на лоджии на седьмом этаже жилого дома по адресу Транссибирская 6/1. В пресс-центре администрации города сообщили, что пострадавших нет.

Трещин и других повреждений на доме не обнаружено. Однако для выявления возможных проблем специалисты проверят все балконы здания. Специалисты МЧС совместно с сотрудниками ТСЖ укрепили окна пострадавшей лоджии. Работы по восстановлению балкона продолжатся после улучшения погодных условий. Вопросом занимаются сотрудники департамента общественной безопасности администрации города и администрации Кировского округа.

Отметим также, что в связи с ухудшением погодных условий сегодня мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам. Он призвал омичей быть осторожнее на улицах города, а представителей бизнеса – убедиться в надежности крепления рекламных баннеров и других конструкций.

В Омске сегодня стихия бушевала весь день. Так, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило не менее 13 сообщений о падении деревьев и крупных веток в разных частях города. В Нефтяниках перебои в электроснабжении из-за непогоды парализовали движение троллейбусов на улице Заозерной. А возле Первомайского рынка упал светофор.

Отметим, что погода в регионе ухудшилась еще вчера, 19 июня.