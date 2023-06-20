Как один из самых солнечных миллионников, Омск имеет все шансы на развитие «зеленой» энергетики

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в своем телеграмм-канале назвал Омск перспективням городом для развития «зеленой» энергетики. Омск - один из самых солнечных городов-миллионников в России. При этом в городе, имеющем такую возможность, возобновляемые источники энергии уже используются на Омском НПЗ. В 2019-м году на заводе начала работу своя собственная солнечная электростанция, обеспечивающая электроэнергией все административные здания завода. Накануне стало известно об увеличении ее мощности в 20 раз.

- На Крайнем севере ВИЭ уже помогают сэкономить мазут и дизельное топливо. А в других регионах — снизить углеродный след продукции крупных промышленных предприятий. Собственно, повод поговорить об этом дала новость о расширении солнечной электростанции на Омском НПЗ, - прокомментировал эксперт.

Установка солнечных и ветровых электростанций подразумевает под собой обязательное наличие российского оборудования. На омский завод его поставляют из Чувашии, то есть еще по одному параметру город подходит для развития глобального проекта.