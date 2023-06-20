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Общество20 июня 2023 7:30

Понижение температуры, ливни и град сохранятся в Омской области

Жителей Горьковского района уже шокировал летний «убийца» растений
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: «Омск Live»

Фото: «Омск Live»

Непогода в Омской области сохранится еще на несколько дней. Об этом предупреждают синоптики и спасатели.

- 19-20 июня местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза, - уточняют в Обь-Иртышском УГМС.

Погода в Омске на ближайшие три дня будет ветреной. Днем возможно понижение температур до +7 градусов. Ночью местами до +2 градусов.

- В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает соблюдать осторожность. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101, - призывают В ГУ МЧС России по Омской области.

Между тем, жители Горьковского района уже испытали все сюрпризы непогоды. Из-за сильного ветра в населенных пунктах отключали электроэнергию. Огороды были засыпаны градом. Судя по неустойчивому характеру погоды такая тенденция сохранится на ближайшее время.

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