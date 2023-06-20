Омичке пришлось извиняться за оскорбления через соцсети и платить неустойку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

80 тысяч рублей просрочки и 5 тысяч исполнительного сбора накопилось у 37-летней омички за неисполнение решения суда. К делу пришлось привлекать службу судебных приставов.

Сама история произошла больше года назад, когда еще на территории России без ограничений работал Инстаграм* (продукт Meta, запрещен в РФ). В соцсети женщина разместила информацию, которая, по словам истца, порочила его честь. Суд тогда омичка проиграла и должна была дать опровержение, но из-за ситуации в мире публикацию перенесли во Вконтакте.

- После неудачных попыток ответчицей обжаловать в вышестоящих инстанциях решение суда, судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о необходимости исполнить решение суда в установленный срок во избежание ограничительных мер и наложения штрафных санкций. Но гражданка не отнеслась к возложенным судом обязательствам со всей серьезностью, проигнорировав их исполнение, - уточнили в УФССП.

Теперь женщина готовит отчет о проделанных действиях. Также омичке предстоит полностью возместить моральный вред в виде судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда в размере свыше 80 тысяч рублей.

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