Дорогие нарушения

Повреждение счетчика газа

Исправность работы приборов учета газа и контрольные показания счетчиков контролеры компании-поставщика природного газа проверяют один раз в полгода. Периодически во время проверок специалисты обнаруживают трещины, царапины, отверстия на приборах и нарушения целостности номерной пломбы завода-изготовителя. Такие повреждения являются вмешательством в работу счетчика газа.

- Правила предоставления коммунальных услуг дают определение вмешательству в работу прибора учета – объясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Андрей Ульянов. – Любые механические повреждения, которые не предусмотрены заводом-изготовителем, будут расценены как попытка несанкционированного вмешательства в работу счетчика. За этим последует доначисление суммы по нормативу с коэффициентом 10 с момента последнего посещения контролера или установки контрольной пломбы сроком не больше 3 месяцев. Нормативное начисление будет идти до тех пор, пока абонент не заменит прибор учета газа.

Нормативные начисления существенно больше, чем фактический расход. У четырех абонентов с начала этого года специалистами «Газпром межрегионгаз Омск» было выявлено вмешательство в работу прибора учета. Среди них – житель Кормиловского района, который в отопительный период на основании показаний счетчика ежемесячно платил около 3600 рублей, а доначисление за вмешательство в работу прибора учета составило 198434 рубля за три месяца. Согласитесь, сомнительная экономия. Самый экономичный вариант своевременно, до 20 числа текущего месяца, передавать достоверные показания счетчика и платить за газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Нет – самовольным подключениям!

В настоящее время контролеры поставщика газа проводят мероприятия по выявлению случаев самовольного подключения к газовой сети. Чаще всего это происходит после отключения абонентов за неплатежи. Некоторые из них вместо того, чтобы погасить долги или обратиться к поставщику газа за их реструктуризацией, самовольно подключаются к газовой сети. В прошлом году в Омской области было выявлено 14 таких случаев, с начала текущего года – 4. В случае самовольного подключения, должнику грозит штраф до 15000 рублей и начисления по мощности газопотребляющего оборудования. Если мощность оборудования не определяется, то по нормативу с коэффициентом 10, но не более, чем за 3 месяца, а за повторное нарушение – уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. В частности, ежемесячные платежи абонента из Октябрьского округа Омска в отопительный период составляли в среднем 1000 рублей, а сумма доначисления за самовольное подключение превысила 42700 рублей.

Самовольно подключаясь, нарушители не задумываются, что такими действиями создают угрозу жизни и здоровью своим семьям, соседям и просто прохожим, потому что не исключена утечка газа и аварийная ситуация. Прежде, чем вмешиваться в работу счетчика и заниматься несанкционированным отбором газа, имеет смысл подумать, стоит ли так рисковать? Ведь нарушения в любом случае будут выявлены.