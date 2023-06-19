В Омске нейрохирурги впервые прооперировали двух пациентов с опухолями ствола головного мозга

Фото: Минздрав Омской области

Невринома. Непонятный набор букв, который в кабинете врача может вызвать неприятные ощущения. Как оказалось, пациенты с таким диагнозом имеют полное право на жизнь и даже могут не волноваться, особенно находясь в руках врачей омской БСМП №1.

С диагнозом - доброкачественное образование, возникающее из оболочки нервного ствола - почти одновременно легли на операционный стол молодые мужчина и женщина. Как рассказывают в областном минздраве, у пациентов были абсолютно разные симптомы. Девушка с жалобами на потерю слуха долго лечилась у оториноларинголога, затем у невролога, пока не оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Мужчину «скорая» доставила с жалобами на сильные головные боли и потерю координации. У обоих МРТ показало наличие опухоли - невриномы.

- Невринома головного мозга сама по себе опасности не представляет, однако по мере увеличения ее размеров происходит сдавливание прилегающих структур мозга. Рост опухоли может происходить как в сторону слухового прохода, так и в направлении мостомозжечкового угла, - рассказал заведующий отделением нейрохирургии БСМП№1 Ярослав Шестериков .

Несмотря на всю сложность операции для омичей всё закончилось успешно. Омские медики победили болезнь, а пациентам осталось лишь восстановиться.

Кстати, еще насколько лет назад омичей с подобным диагнозом отправляли в специализированные клиники в других регионах. Опухоли ствола головного мозга - крайне опасны. Функционал ствола очень значительный - он обеспечивает взаимодействие нервной и периферической систем, поддержку двигательных функций, сердечной и дыхательной деятельности. Правда, с современным оборудованием и командой профессионалов теперь такие операции доступны и в Омске.

- При проведении подобных операций есть определенные риски. Однако не оперировать таких больных тоже нельзя. Опухоль разрастется и это может привести к полной потере слуха или зрения, внутричерепной гипертензии, нарушению глотания, речи, вкусового восприятия, различным церебральным осложнениям, - пояснил врач-нейрохирург.

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