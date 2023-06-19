Молодой рецидивист задушил 78-летнюю пенсионерку из Омска

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве на 32-летнего омича. Его подозревают в том, что он задушил 78-летнюю пенсионерку.

По версии следствия, все произошло 16 июня на улице Краснознаменная в Омске. Именно там было найдено тело женщины.

- В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 32-летний ранее судимый знакомый погибшей. Подозреваемый задержан, - уточняют в ведомстве.

Предполагается, что рецидивист был пьян во время убийства. Мотивом послужила обычная неприязнь к погибшей, поэтому он накинул веревку ей на шею и подождал пока она не стала подавать признаков жизни.

- В суд направлено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, пояснили в СУ СКР по Омской области.

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