«Концентрация красоты»: 700 девушек из 10 регионов страны приняли участие в «Цветочном забеге»

Фото: Юля Решетняк

18 июня в Омске состоялся традиционный женский старт «Цветочный забег». В этом году спортивное мероприятие поставило новый рекорд: 700 участниц из 10-ти регионов страны.

Омский Цветочный забег объединил рекордное количество участниц – 700 Событие собрало девушек из 10-ти регионов нашей страны. Собрались любители бега на Зеленом острове.

– Это невероятная концентрация красоты. Это связано с тем, что здесь проходит Цветочный забег, и участвуют в нем только представительницы прекрасного пола – самые спортивные, веселые, заводные девушки! И отлично, что число их с каждым годом растет, – отметил первый замминистра спорта Омской области Иван Колесник.

Фото: Юля Решетняк

Девушками предстояло преодолеть две дистанции: 3 и 10 км. Победительницей на дистанции 3 км стала представительница Якутии Регина Кулагина, на 2-м и 3-м месте – омички Наталья Крикун и Мария Федоренко.

Тройка призеров на дистанции 10 км выглядит следующим образом: «золото» – у Тамары Волниной, «серебро» – у Ольги Роганской, «бронза» – у Алены Васильевой. Все девушки представляют Омскую область.

Фото: Юля Решетняк

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