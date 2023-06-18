Омский педиатр Тамара Авдеева более 50 лет на страже здоровья юных омичей

Фото: Министерство здравоохранения Омской области

Тамара Александровна начала свой профессиональный путь в Детской больнице № 2 в 1973 году в должности клинического ординатора стационара. С 3 января 1985 года приступила к работе врачом-педиатром участковым на педиатрическом участке № 1. Сегодня на прием приходят уже сыновья и дочки выросших пациентов. Тамара Александровна гордится оказанным доверием – заботиться о здоровье малышей!

Профессиональный путь врача-педиатра начался с 1970 года в районной больнице, где Тамара Александровна обслуживала 3 деревни. Специфика работы в районе требовала от врача интенсивной работы и полной отдачи.

– Я всегда любила детей, поэтому считаю, что работаю по призванию и очень счастлива, что всю жизнь посвятила педиатрии. Однажды я пришла на вызов на дом к мальчику 12 лет. Он находился дома один без родителей. Ребенок пожаловался на сильные боли в животе и рвоту. После осмотра я незамедлительно вызвала бригаду скорой помощи и отправила его в стационар. В стационаре ему было проведено экстренное хирургическое вмешательство. Родители позднее благодарили меня, в стационаре сказали, что состояние ребенка было очень тяжелым и мое решение отправить его в стационар спасло его жизнь, – рассказала Тамара Александровна.

С особым почтением Тамара Александровна отмечает своих коллег: врачей-педиатров Дворцову Зою Ивановну, Вострецову Любовь Николаевну, Кролевец Валентину Емельяновну, Стаценко Валентину Акинфеевну, Лосеву Галину Ильиничну. Многие годы Тамара Александровна является наставником молодых специалистов, передавая свой бесценный опыт.

За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство Тамара Александровна неоднократно поощрялась благодарностями главного врача больницы, департамента здравоохранения г. Омска, Министерства здравоохранения Омской области. Награждена знаком «Отличник здравоохранения». Имеет звание «Ветеран труда». В 2019г. заняла 1 место во Всероссийской конкурсе врачей в номинации «Врач-педиатр участковый».

Ветераны отрасли – главное богатство, это такой ценный кладезь опыта и знаний! Поздравляем Тамару Александровну с Днем медицинского работника! Желаем крепкого здоровья и благополучия!