Медики шест часов спасали переломанную 150-килограммовую омичку, выпавшую из окна

Фото: минздрав Омской области

В Омске из окна третьего этажа выпала молодая омичка. За жизнь пациентки боролась огромная команда медиков. Всё усложнял лишний вес.

Как рассказали в минздраве, женщина весом около 150 кг при падении получила переломы голеней обеих ног, перелом бедра и тяжелые повреждения таза.

— Учитывая тяжелое состояние пациентки, мы сразу взяли ее в операционную. Нам удалась все повреждения скелета прооперировать за один раз. Ее общее состояние позволило нам это сделать. Так организм испытывает меньше стресса, в том числе и от наркоза, — пояснил заведующий отделением травматологии БСМП№1 Олег Козарь.

Еще усложняло ситуацию то, что люди с таким запредельно большим весом всегда имеют много сопутствующих заболеваний, которые могут осложнить ход операции и дальнейшего лечения. Но шесть часов были потрачены не зря.

Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Впереди лишь длительная реабилитация.

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