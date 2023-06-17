В Омске водитель погиб, еще четыре пассажира пострадали после столкновения маршрутки со столбом

Фото: Госавтоинспекция

17 июня в десятом часу утра на улице 24-й Северной произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

В столб влетела маршрутка №550 - «Амур-2 – ПО Иртыш». За рулем «ГАЗельки» находился 55-летний мужчина.

- По улице 24-я Северная в районе дома № 24 не справился с управлением автобуса, в результате чего допустил наезд на световую опору и дорожное ограждение, - уточнили в Госавтоинспекции.

По сообщениям полицейских, водитель скончался на месте. За помощью к медикам обратились четверо пассажиров, в том числе один несовершеннолетний.

- Четверо его пассажиров (три женщины 1985, 1961, 1989 г.г.р.), а также несовершеннолетний мальчик 2008 г.р., обратились за медицинской помощью, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Предварительно можно отметить, что водителю общественного транспорта стало плохо. Подробности будут известны после официальной публикации профильным ведомством.

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