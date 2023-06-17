Сергей Шойгу проверил производство танков и тяжелых огнеметных систем в Омске

Фото: стоп-кадр видео Минобороны РФ

16 июня Омск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сутки спустя его ведомство опубликовало видео инспекции федерального чиновника по омскому производственному комплексу.

В частности, Шойгу побывал на Омсктрансмаше, где собирают известные всем танки и «Солнцепёки». Руководитель лично проверил готовую к отправке технику, а также обошел заготовленный к отправке в зону СВО арсенал.

- Министр обороны РФ указал руководству предприятия на строгое соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции, - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4-х тыс. различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.

- Были показаны танки Т-80БВМ и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, а также автоматическая линия по сборке гусеничных лент, - скупо прокомментировали визит министра в пресс-службе АО «Омсктрансмаш».

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