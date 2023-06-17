Южный циклон принесет в Омскую область дожди и заморозки

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Синоптики прогнозируют наступление южного циклона на Омскую область. Об этом накануне заявила начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

По данным специалиста, погода в Омске на ближайшую неделю будет ветреной и прохладной. Особенно омичам стоит опасаться заморозков.

- Будет проходить очень активный южный циклон, ожидаются дожди от небольших до сильных, порывы ветра достигнут 21 метра в секунду, похолодает до +12...+17 °C. А с 20 по 23 июня погоду будет определять глубокий высотный циклон. Особенно когда область окажется в его тылу, будут поступать холодные воздушные массы, — рассказала Наталья Криворучко.

Помимо этого, синоптики предупреждают, что 18 и 19 июня местами по Омской области в ночные часы ожидаются заморозки -0...-5 С. Садоводам лучше обезопасить свои растения, укрыв специальным материалом.

Так, до понедельника в регионе пройдут дожди. Средняя дневная температура составит +25 градусов. Ветер северо-западный до 21 м/с. Атмосферное давление будет падать.

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