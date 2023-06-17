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Происшествия17 июня 2023 4:15

Следователи завели дело по факту смерти 16-летнего юноши в реке Иртыш в Омске

Парень утонул рядом с ЖД мостом по улице Сухой Пролет
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Региональное управление Следственного комитета сообщило о заведении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла 15 июня с 16-летним парнем.

Омич решил искупаться в районе железнодорожного моста по улице Сухой Пролет. На диком пляже он пошел и окунулся в Иртыш.

- Несовершеннолетний находился в вместе не оборудованном для купания с друзьями. В процессе купания отплыл от берега и погрузился в воду на длительное время в результате чего утонул, - уточнили в профильном ведомстве.

Сейчас продолжается расследование, входе которого будут выяснены все причины случившегося. А пока омичам напоминают об опасности нахождения в водоемах на несанкционированных территориях.

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