Следователи завели дело по факту смерти 16-летнего юноши в реке Иртыш в Омске

Фото: СУ СКР по Омской области

Региональное управление Следственного комитета сообщило о заведении уголовного дела по статье причинение смерти по неосторожности. Трагедия произошла 15 июня с 16-летним парнем.

Омич решил искупаться в районе железнодорожного моста по улице Сухой Пролет. На диком пляже он пошел и окунулся в Иртыш.

- Несовершеннолетний находился в вместе не оборудованном для купания с друзьями. В процессе купания отплыл от берега и погрузился в воду на длительное время в результате чего утонул, - уточнили в профильном ведомстве.

Сейчас продолжается расследование, входе которого будут выяснены все причины случившегося. А пока омичам напоминают об опасности нахождения в водоемах на несанкционированных территориях.

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