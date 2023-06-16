В Омске 5-й день ищут 13-летнего Дениса Шадрина из Ишима

Фото: соцсети

Правоохранительные органы и волонтеры пятый день ищут 13-летнего подростка из Ишима Дениса Шадрина. Ориентировки на мальчика появились в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», родные мальчика поделились предположением, что он мог отправиться в Омск вместе с недавним знакомым. Мать подростка, Евгения Шадрина, сообщила, что родственников в Омске у них нет, поэтому о том, куда мог пойти подросток, она не знает.

Информацию подтвердил таксист. Он рассказал, что вечером 12 июня подвозил двух молодых людей.

Денис уехал за 300 км от дома с 18-летним приятелем, с которым был знаком пару месяцев. Личность молодого человека остается неизвестной. Последний раз подросток выходил на связь 12 июня. Как выяснилось позже, телефон мальчика был сдан в ломбард.

Когда Дениса Шадрина видели в последний раз, на нем были черная футболка, черная водолазка и черные джинсы. Из вещей с собой у него была красная поясная сумка и рюкзак.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, полиция просит звонить по телефону 8-922-266-37-26 или 02/102.