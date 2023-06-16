Омский фельдшер был осужден за «слив» данных об умерших знакомому организатору похорон

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Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего фельдшера БУЗОО «Городская поликлиника № 3». Он осужден за нарушение неприкосновенности частной жизни и получение взяток.

Как установил Ленинский районный суд г. Омска, в 2021-2022 гг. подсудимый передал информацию о шести умерших пациентах и их близких родственниках знакомому бизнесмену, занимающемуся организацией похорон.

Медработник также получил несколько взяток через посредников в размере 3 тыс. рублей за то, что внес в официальные документы ложные сведения о диагнозах для обоснования временной нетрудоспособности пациентов.

Районный суд признал бывшего фельдшера виновным по статьям «нарушение неприкосновенности частной жизни лица», «нарушение неприкосновенности частной жизни лица», «служебный подлог». Вину медработник полностью признал.

Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей. Изучив материалы дела, Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор без изменений.