О деятельности Общественной комиссии при ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России

В целях обеспечения эффективного механизма взаимодействия общественных организаций, объединений инвалидов и ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России для решения вопросов относящихся к сфере организации предоставления услуги по проведению медико-социальной экспертизы, развития принципов законности, открытости, доступности, а также для учета общественно значимых интересов граждан с инвалидностью и общественных объединений инвалидов при учреждении создан Общественный Совет (основание - статья 13 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статья 79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Первое заседание состоялось 6 октября 2016 г. С 2018 г. Общественный Совет переименован в Общественную комиссию.

В состав комиссии входят представители общественных организаций инвалидов, Общероссийского народного фронта.

На заседаниях обсуждаются вопросы об изменениях в законодательной базе, применяемой при проведении медико-социальной экспертизы; показатели первичной инвалидности и результаты переосвидетельствования граждан в Омской области; порядок рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в адрес ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России и в адрес общественных организаций; взаимодействие с медицинскими организациями по разъяснению вопросов, возникающих при направлении граждан на медико-социальную экспертизу; льготное обеспечение лекарственными препаратами вне зависимости от установления инвалидности; судебная практика в ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России.

Особое внимание уделяется вопросам реабилитации инвалидов, с обсуждением межведомственного взаимодействия службы МСЭ с органами исполнительной власти по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида); потребности инвалидов (детей-инвалидов) в технических средствах реабилитации и порядка обеспечения; вопросам профессиональной реабилитации инвалидов.

Информация о решениях, принятых Общественной комиссией, размещается на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.