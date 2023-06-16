Экс-начальнику отдела Годнюку скостили срок за рухнувшую в 2015 году казарму в Омске

Десантник у списка погибших при обрушении казармы 242 учебного центра ВДВ в Омске, у мемориала «Черный тюльпан». Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 лет колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей выбил себе в суде экс-начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу 2-го восточного окружного военного суда.

Мужчине на последнем заседании вынесли приговор - 6 лет и штраф 200 тысяч, но в этот раз ему удалось оспорить статью о мошенничестве, чтобы ему переквалифицировали на пособничество в мошенничестве.

А обвиняли его и еще несколько человек в обрушении казармы учебного центра ВДВ, расположенной в поселке Светлом в Омске. Трагедия, унесшая жизни 24 человек и сделавших еще десятерых инвалидами, произошла в июле 2015 года. Уже 8 лет тянутся судебные процессы за обвиняемыми по делу. Среди них трое экс-работников Спецстроя РФ и его подразделений — Алексей Дубинин, Игорь Титарев, а также сам Григорий Годнюк. В целом, фигурантами дела были 10 человек.

В материалах дела значится, что здание, построенное в 1970-х изначально было неправильно возведено. В 2012-м его вовсе признали аварийным и провели реконструкцию. Однако пару лет спустя оно сложилось как карточный домик. Уточнялось, что капремонт был начат и проведен без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания.

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