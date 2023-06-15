За взятки и незаконное покровительство начали судить бывшего замдиректора омской «Почты России»

В Центральном районном суде города Омска начали рассматривать уголовное дело бывшего топ-менеджера омского филиала «Почты России». В августе прошлого года на Елену Волохину, которая работа в должности замначальника всего регионального отделения, следователи СУ СК России по Омской области завели уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Материалы были собраны сотрудниками УФСБ России по Омской области. Обвиняемая в течение пяти месяцев получала от бизнесмена Артюхова деньги за общее покровительство, своевременное перечисление оплаты за реализованные товары, содействие в формировании документов по проведению конкурсных процедур.

- В июне 2018 года между омским филиалом АО «Почта России» и коммерческой структурой Омской области бизнесмена Артюхова - был заключен договор поставки товара, подлежащего реализации третьим лицам через структурные подразделения УФПС Омской области. Установлено, что заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Омской области Волохина на протяжении длительного времени получала от Артюхова

незаконные денежные вознаграждения за общее покровительство, своевременное перечисление коммерческой фирме денежных средств за реализованные товары, содействие в формировании документов по проведению конкурсных процедур, - прокомментировала полномочный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Волохину тогда отправили под домашний арест, а позже прокурор Омской области Афанасьев утвердил обвинительное заключение топ-менеджеру.