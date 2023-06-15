На выходные 17 и 18 июня в Омске будет пасмурно и похолодает

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17 и 18 июня в Омске будет пасмурно, температура воздуха понизится. «Яндекс Погода» изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает омичей в ближайшие выходные дни.

- Суббота в Омске будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит +25 градусов. В воскресенье, 18 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, но чуть прохладнее – температура воздуха достигнет +19 градусов, - сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

К тому же в субботу ожидается почти безветренный день - скорость ветра с утра составит 3 метров в секунду, а вечером — 4 метра в секунду.

В воскресенье, 18 июня, температура воздуха вечером все же опустится до +16 градусов.