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Происшествия15 июня 2023 9:20

В Омске сотрудник ГИБДД, регулируя поток машин, попал под колеса «Тойоты Прадо»

Инспектора госпитализировали с множественными травмами
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: скриншот видео «Инцидент Омск»

Фото: скриншот видео «Инцидент Омск»

В соцсети попало видео с моментом наезда внедорожника на сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел 5 июня под метромостом.

По данным профильного ведомства, информация о ДТП поступила в 8.15 в понедельник, 5 июня. При движении с моста 60-летия Победы, поворачивая налево на улицу Красный путь, внедорожник «Тойота Прадо» сбил регулировщика.

На кадрах отчетливо видно, как на ДПС-ника наезжает автомобиль - пострадавшего откидывает в сторону.

Известно, что мужчину госпитализировали. Он находится под наблюдением врачей. Полиция проводит проверку.

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