Федеральный застройщик передает знания и опыт омским студентам

Фотографии предоставлены Группой «Эталон»

Напомним, Группа «Эталон» реализует в Омске масштабный проект – на левом берегу Иртыша застройщик возводит жилой квартал «Зеленая Река». В основе проекта — концепция «15-минутного города», благодаря которой жители квартала получат все необходимые атрибуты для комфортной жизни. Первая очередь включает — 14 жилых домов переменной этажности площадью около 150 тыс. кв. м, а также детский сад, встроенные коммерческие помещения, благоустроенные дворовые зоны и паркинг.

Большая плодотворная работа по передаче знаний и опыта уже ведется с Сибирским автомобильно-дорожным и Омским государственным техническим университетами. Экскурсии студентов на строительную площадку объекта Группы «Эталон» стали привычным делом. Так, в сентябре 2022 года студенты СибАДИ посетили жилой квартал «Зеленая Река» и смогли оценить работу техники, масштаб и качество строительных работ на разных этапах – от устройства котлована под фундамент до просмотра планировок монолитного дома. Кроме этого, в конце февраля 2023 года студенты СибАДИ познакомились с технологиями информационного моделирования (ТИМ), которое позволяет создать трехмерную модель здания, и узнали от эксперта IT-подразделения, как она задействуется в процессе строительства.

Отметим, что в августе 2022 года омские проекты Группы «Эталон» получили две награды конкурса «ТИМ-лидеры 2021/22». В частности, жилой квартал «Зеленая Река» занял первое место в номинации «Информационное моделирование жилых зданий», а офис продаж Группы на ул. Карла Либкнехта в Омске оказался на втором месте в номинации «ТИМ-интерьеры».

Фотографии предоставлены Группой «Эталон»

Фотографии предоставлены Группой «Эталон»

Воркшоп – еще один из образовательных форматов, который активно используется Группой «Эталон». Благодаря такому формату студенты могут получить практические навыки в процессе динамической групповой работы, которую сопровождают опытные эксперты отрасли. Так, в ноябре 2022 года в Омске прошел воркшоп в рамках разработки новой концепции благоустройства и развития парка 300-летия г. Омска, на котором студентам рассказали о современных принципах организации парковых территорий и представили техническое задание. Распределив между собой роли посетителей парка, участники предложили свое видение использования общественной территории, и затем получили индивидуальное домашнее задание на неделю – предложить функциональную схему парка.

Свои решения представили 15 молодых специалистов, к слову, все проекты порадовали высоким уровнем проработки, качественными идеями и современным подходом. Авторами лучших работ стали студентки СибАДИ Слюдикова Алина и Родионова Виталина, а также студентка ОмГТУ Бабич Полина, которые на данный момент завершили оплачиваемую стажировку в компании «ЭталонПроект» (входит Группу «Эталон»).

Работы по созданию новой концепции развития парка им. 300-летия Омска проводились по инициативе администрации города Омска, а также при поддержке Группы «Эталон» и Правительства Омской области.

Фотографии предоставлены Группой «Эталон»

Но не только студенты, но и школьники принимают участие в образовательных мероприятиях Группы «Эталон». Так, в рамках социокультурного фестиваля «Система Fest», который был организован Благотворительным фондом «Система» при поддержке Группы, в сентябре 2022 года была проведена серия воркшопов «Лифт в будущее» для школьников 7-9 классов. Подростки попробовали себя в инновационных профессиональных областях -в таких как экологическое электричество, проектирование городов в виртуальной реальности, контроль климатических условий и программирование чат-ботов.

Фотографии предоставлены Группой «Эталон»

Весной 2023 года стартовала масштабная пилотная программа наставничества, стажировок и практик в компаниях АФК «Система», в число которых входит федеральная девелоперская Группа «Эталон». Попробовать себя в профессии смогут молодые специалисты из всех регионов России: студенты старших курсов колледжей и вузов и выпускники, завершившие обучение в течение последних трех лет. Регистрация и отбор на стажировки и практики будет проходить на онлайн-платформе «Лифт в будущее» - цифровой базе одноименного всероссийского образовательного проекта БФ «Система». На платформе участников программы ждут профориентационные тестирования, материалы для знакомства с работодателями и возможность выполнить реальные задачи. Студенты могут пройти как очные, так и онлайн-стажировки, посетить встречи с топ-менеджерами и экскурсии по офисам и предприятиям.

Наталья Танаева, директор по персоналу Группы «Эталон»: «Мы отлично понимаем, что обмен опытом и знаниями – это залог развития любой сферы. Поэтому планируем продолжать взаимодействие с будущими специалистами, решившими связать жизнь со строительной отраслью. Обоюдный эффект для каждой из сторон очевиден – студенты получают возможность для профессионального развития и роста, «Эталон» же в свою очередь может привлекать квалифицированные кадры из учебной среды, интегрировать интересные идеи молодых специалистов для решения задач по формированию будущей городской архитектуры, созданию комфортной жилой среды».

Застройщик квартала «Зеленая река» - ООО «СЗ «Эталон-Омск»

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