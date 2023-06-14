Районные ТСО Омской области до начала отопительного сезона обязаны рассчитаться за поставленный природный газ

По состоянию на 1 июня просроченная задолженность этой категории потребителей составляет 249 млн рублей, что на 33 млн рублей меньше прошлогоднего показателя.

Среди ТСО, которые полностью рассчитались за газ, – МП «АТК» Азовского, ООО «Тепловик» Любинского, МУП «Нижнеомский коммунальник» Нижнеомского, ООО «ТТСК» Тюкалинского и ООО «Тепловик» Шербакульского районов.

Остальные ТСО обязаны полностью рассчитаться с «Газпром межрегионгаз Омск» до начала отопительного сезона. Среди крупных дебиторов поставщика газа МУП РСТ Омского, ООО «Тепловик-1» Таврического и МУП «Москаленский коммунальник» Москаленского районов с общей задолженностью свыше 85 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет обязательства по обеспечению газом потребителей Омской области.

«Несмотря на положительную динамику, вопрос погашения задолженности остаётся актуальным. За летние месяцы у районных теплоснабжающих организаций есть возможность рассчитаться с долгами, поскольку в это время они не отбирают газ, а платежи за отопление от населения поступают ежемесячно в течение года», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.