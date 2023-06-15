В Омске малыш выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧП произошло в Советском округе на улице 4-я Поселковая. Подробности рассказывает полиция.

4-летний мальчик играл возле окна и выпал на улицу, пока его мама ненадолгго отлучилась из дома.

- Мальчик играл около окна и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала вес малыша. Дома он находился вместе с 9-летним братом, в то время как их мама ненадолго отлучилась, - уточнили в УМВД России по Омской области.

Ребенка тут же госпитализировали. Сейчас он находится под присмотром медиков. В полиции же напоминают родителям о безопасности маленьких омичей.

- Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, поскольку они не предназначены для защиты от падений. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров, - рекомендуют правоохранители.

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