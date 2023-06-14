Депутаты омского Горсовета раскритиковали реконструкцию развязки на пересечении Орджоникидзе и Фрунзе

Фото: Омский городской Совет

14 июня в Омском городском Совете выдалось жарким. На заседании комитета по вопросам градостроительства обсудили проект строительства транспортной развязки «ул. Герцена – ул. Орджоникидзе – ул. Добровольского – ул. Красный Путь».

Если быть точными, то вопрос касается участка в районе перекрестков Орджоникидзе - Фрунзе, который ведет на метромост. На разработку проекта город намерен потратить больше 6,5 млн рублей. Сами работы пока оцениваются в 83 млн рублей. Но, по мнению парламентариев, предварительное решение дорожников не решит проблему пробок в городе.

- Мы не решим вопрос пробок, построив эту развязку. Плюс - непонятно назначение парковки на 30 мест. Она будет находиться там, где нет офисов. Для кого ее строят? — выступил Сергей Дроздов.

Его поддержали депутаты Максим Астафьев, Сергей Грушичев и Дмитрий Лицкевич.

Фото: Омский городской Совет

– В пояснительной записке сказано, что больше 80 млн рублей предусмотрено на строительно-монтажные работы по этому объекту. Подразумевается ли что-то сделать с ул. Добровольского? Как я понимаю, разговор только о том, что будет дорога у метромоста. И все. А улица Добровольского упирается в Кемеровскую. Перекресток «Добровольского – Кемеровская» – отвратительнейший, там тоже стоят пробки. Для чего мы это делаем? Чтобы поставить на метромосте еще один светофор?! Три разнонаправленных потока будут идти, и они одновременно проезжать никак не смогут, – цитируют Максима Астафьева «Коммерческие вести».

Сейчас специалисты предлагают удлинить боковой проезд по улице Фрунзе, примкнув его к улице Добровольского. Там же должны появиться тротуары, велодорожка, освещение и озеленение.

Однако депутаты против этой схемы. Они предлагают собрать круглый стол с проектировщиками, специалистами ГИБДД, профильных департаментов, ИТП «Град».

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