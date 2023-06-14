Экс-замминистра строительства Омской области Фрикель оправдан по делу о хищении 7,5 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный суд оправдал директора ООО «Дорожник» Александра Фрикеля в хищении 7,5 млн рублей при строительстве дороги в Полтавском районе. Заседание прошло 9 июня.

Напомним, ранее Фрикель занимал пост замминистра строительства Омской области. А вот после ухода с чиновничьего поста омич занялся строительным бизнесом. В 2019 году следователи обвинили главу стройфирмы в мошенничестве. Якобы при строительстве дороги к животноводческому комплексу была завышена фактическая сумма за выполненные работы.

Правда, как рассказывают «Коммерческие вести», Александр Фрикель уже давно узрел за собой вереницу дел.

- На самом деле уже три года после моего ухода из областного правительства предпринимаются попытки меня в чем-нибудь уличить. Возбуждалось, например, уголовное дело по превышению должностных полномочий в отношении меня, как бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, но следствие разобралось. Сейчас же появилось уголовное дело о хищениях при исполнении муниципального контракта при строительстве автомобильной дороги к животноводческому комплексу СПК «Большевик» Полтавского района Омской области. ООО «Дорожник» выполняло работы на субподряде. В сентябре 2021-го меня вызвали в следственные органы, сразу предъявив обвинение, даже не дав мне что-либо пояснить. ). Уголовное дело возбудили из-за разницы в километрах до места разработки грунта. Полиция пять (!) раз проводила проверку и ни разу не нашла нарушений, пять раз были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако материалы все-таки дошли на Пушкина, 138, - пояснил экс-чиновник

К слову, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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