Студенты и турки помогут в строительстве дома на 6-ой Станционной в Омске

Фото: Омский городской Совет

Очередные проблемы с возведением муниципального объекта испытывают власти Омска. Дом для переселенцев из аварийного жилья, под который выделили землю на улице 6-ой Станционной, запаздывает по срокам.

По словам директора департамента жилищной политики Ольги Парфеновой, здание, которое должно быть сдано до 31 августа, готово лишь на 30%.

В рамках заседания комитета Горсовета по вопросам ЖКХ она пояснила, что такое отставание связано с нехваткой рук. А вот депутат округа Андрей Никитин выразил уверенность, что положение дел изменится совсем скоро.

- Сейчас на стройке увеличилось количество рабочих. Людей привлекли дополнительно. Из Турции 20 человек пригнали. Думаю, срок начнет сокращаться, - пояснил Никитин.

Между тем, в начале рабочей недели на этом объекте побывал председатель Горсовета Владимир Корбут. Тогда он отметил, что на помощь нерасторопным строителям должны прийти студотрядовцы.

Напомним, из городского бюджета на возведение объекта выделили почти 600 млн рублей. Строительными работами занимается омский подрядчик ДСК-3, который известен своими новостройками на улице Кемеровской - «Утиная гора» и строящейся свечкой на 4-й Северной.

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