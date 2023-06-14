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Происшествия14 июня 2023 6:40

Житель Омска облил спиртом и поджег свою 32-летнюю сожительницу на почве ревности

Теперь ревнивец проведет в колонии 10,5 лет
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Женщина спустя несколько дней скончалась в больнице.

Женщина спустя несколько дней скончалась в больнице.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Омске суд вынес приговор 35-летнему рецидивисту, который из ревности облил спиртом и поджег свою сожительницу.

Трагедия произошла ночью 28 января 2023 года в квартире дома, расположенного по улице 2-й Кировской в Кировском округе. В тот день обвиняемый во время конфликта на почве ревности облил спиртом свою 32-летнюю сожительницу, а затем поджег ее. Женщина с обширными ожогами лица, шеи и головы была доставлена в больницу, где скончалась через несколько дней.

На время следствия поджигателя-ревнивца поместили под стражу. Суд приговорил омича к 10 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

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