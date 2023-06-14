Омичи заметили в небе первые в этом году серебристые облака

Фото: Инцидент Омск.

Омичи заметили в ночном небе первые серебристые облака в этом году. Как ранее рассказывал член Совета регионального астрономического общества Олег Кашин, в нашей широте наблюдать серебристые облака можно будет до конца лета.

Чаще всего серебристые облака появляются в период коротких ночей. Когда Солнце погружается глубоко за горизонт, оно начинает подсвечивать стратосферные облака, расположенные на высоте около 80 километров. Они состоят из частичек взвеси ледяных кристалликов и преломляют свет.

В течение лета наблюдать за явлением можно после полуночи, ближе к 1:30. И лучше всего это делать с крыш зданий, смотреть - на север. В течение ночи облака меняют свое расположение.