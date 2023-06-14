В Омске разбился насмерть мотоциклист, влетев на скорости в «бетономешалку»

Фото: стоп-кадр видео.

В Омске в Нефтяниках недалеко от завода сборного железобетона № 5 произошло ДТП со смертельным исхдом. Мотоциклист на высокой скорости влетел в автобетоносмеситель и разбился. Об инциденте сообщают очевидцы происшествия в пабликах города.

- Мотоциклист разбился насмерть об бетономешалку, он ехал со скоростью 150 километров в час и не успел притормозить, - говорится в подписи к публикации с видео.

- Он ехал не 150, а 80-90 это во первых. Во вторых в этом ДТП виноват не он, а водитель бетономешалки, он как раз таки не пропустил мотоциклиста и повернул налево, в результате чего мотоциклист влетел в него, - не согласился в комментариях другой очевидец.

О личности водителя не сообщают.