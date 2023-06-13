Следком: В праздничные дни в Омской области 57-летняя женщина скончалась от побоев сожителя

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В Омской области следователи сообщили о заведенном уголовном деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В больнице после жестокого избиения скончалась 57-летняя женщина. В ее избиении следователи заподозрили сожителя, отметили в управлении.

- По версии следствия, вечером 9 июня 2023 года ранее судимый 44-летний житель с. Соляное Черлакского района Омской области во время конфликта избил потерпевшую. Женщина с травмами головы была доставлена в больницу, где 12 июня скончалась, – заявили в региональном следкоме.

Как уточнили в управлении, подозреваемый задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.