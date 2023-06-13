7 лет потребуется семье из Омска, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру

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48- место по стране занимает Омск в рейтинге по доступности жилья. Такие данные приводят аналитики «РИА Новости».

Так, по данным статистиков, семье с одним ребенком из Омска нужно 6,6 года, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру. С учетом, что стоимость квартиры в 2023 году площадью 60 «квадратов» составляет 4,6 млн рублей.

Правда, чтобы откладывать деньги на недвижимость, омичам придется жить на МРОТ. Эксперты отмечают, что доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке за год снизилась. Причина в том, что цены на недвижимость растут быстрее, чем зарплаты.

К слову, в Томске копить на квартиру придется 5,4 года, а в Тюмени 5,5 лет. Лидерами по доступности жилья стали Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где «поджать свои хотелки» жителям нужно всего на 2,6 года.

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