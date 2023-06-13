Приставы забрали два самолета у омича, который задолжал налоговой 360 тысяч рублей

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52-летний омич может лишиться двух воздушных судов из-за задолженности перед налоговой. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Оказалось, долг перед ИФНС у омича достиг 360 тысяч рублей. Оплачивать его он не спешил, поэтому суд решил - пора. За дело взялись сотрудники УФССП, которые обнаружили в собственности авиатранспорт, он располагался на аэродроме в Марьяновском районе.

- В собственности у гражданина двух воздушных судов – учебно-тренировочным самолетом с реактивным двигателем «Л-29» 2010 г.в. и двухместный одномоторный учебно-тренировочный спортивный самолет-моноплан «Як-52» 2012 г.в, - уточнили в ведомстве.

Это добро и изъяли приставы, поместив на свою стоянку. Теперь, если собственник не оплатит долг, то может лишиться своего имущества.

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