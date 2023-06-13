Глава Следкома РФ Бастрыкин хочет разобраться с проблемами водоснабжения в Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в 7 районах Омской области - Исилькульском, Шербакульском, Москаленском, Марьяновском, Любинском, Называевском, Одесском - из-за интенсивных поливов в жару вполовину снизились запусы чистой воды в резервуарах. Министрество энергетики и ЖКК региона было вынуждено перевести селения на опреленный график подачи воды. Также питьевую воду пообещали подвозить. Однако, по словам жителей, договоренности местные власти не исполняют - воды в Шербакуле нет.

Об этом они также сообщили в аккаунте Информационного центра Следкома России, добавив, что нет ни подачи воды в указанные часы, ни подвоза.

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин отредагировал на жалобу, потребовав с областной прокуратуры провести проверку и изложить доводы в докладе. Данные должен предоставить руководитель омского следкома Олег Винников.