Омича, подозреваемого в госизмене, посадили в СИЗО на 2 месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба омского Центрального районного суда сообщила о судебном решении, вынесенном накануне. Жителя Омска, подозреваемого в госизмене и задержанного сотрудниками ФСБ 9 июня, заключили под стражу на 2 месяца.

- Центральный районный суд города Омска рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения сотруднику предприятия, имеющего отношение к оборонно-промышленному комплексу Омской области, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена), - рассказали в источнике.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый установил контакт с представителем Федеративной Республики Германия для передачи сведений в военной области в обмен на помощь в получении им немецкого гражданства.

- С учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств вменяемых деяний, суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 08.08.2023 года, - значится в решении, которое еще не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омске задержали экс-сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии

Мужчину подозревают в передаче сведений о военных объектах Минобороны РФ (ПОДРОБНЕЕ...)