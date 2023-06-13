Омский суд сямгчил срок экс-худруку Пятого театра Никите Гриншпуну на год

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За взятки и растрату бывший художественный руководитель Пятого театра Никита Гриншпун должен отсидеть 4,5 года и заплатить 8,49 млн рублей штрафа. Такое решение принял Омский областной суд.

Накануне состоялось апелляционное заседание, правда, и это решение не устроило адвокатов подсудимого. Они намерены подавать жалобу в кассацию.

К слову, ранее приговор был более суров: служителю Мельпомены присуждали 5,5 лет лишения свободы и штраф 8,5 млн рублей. А всё из-за того, что руководителя уличили в нарушениях законодательства. В частности, доказано стороной обвинения, что Гриншпун устроил на работу бизнесмена в качестве режиссера-постановщика, однако все спектакли ставил сам, а за фикцию получал деньги.

Также мужчина обвинялся в незаконном оформлении договоров на постановку сценического света в «Пятом театре».

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