В Омской области будут судить мужчин, выращивавших дурмантраву на бывшем молокозаводе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Любинского района. Мужчин обвиняют в незаконном выращивании конопли.

По мнению следствия, двое молодых сельчан осенью 2022 года приобрели в интернете семена конопли, специальное оборудование для ее выращивания и необходимые удобрения.

Выращивали коноплю для дальнейшего изготовления из ее всходов конечного продукта — марихуаны — обвиняемые в одном из зданий бывшего молочного завода в селе Замелетеновка, где они работали охранниками. Всего в стенах бывшего предприятия были найдены 34 горшка с рассадой.

— В январе 2023 года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли в помещении более 230 граммов наркотического средства – каннабис (марихуана). При личном досмотре у них были изъяты более 150 граммов наркотика, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Один из фигурантов дела признал вину полностью, а другой сообщил, что не участвовал в выращивании дурмантравы.

Любинский районный суд сейчас продолжает рассматривать уголовное дело и изучать доказательства. Мужчинам может грозить до 10 лет колонии.

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