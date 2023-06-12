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Происшествия12 июня 2023 7:20

Очередная жестокая драка произошла возле бара в Омске

Инцидентом заинтересовались в полиции
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: нгс55

Фото: нгс55

С сотрясением мозга доставлен в одну из омских больниц 37-летний мужчина. Об этом рассказывает НГС55 со ссылкой на региональное УМВД.

В соцсетях появилось видео инцидента, который произошел на Левобережье Омска в районе автовокзала. Возле одного из местных питейных заведений развернулась потасовка.

- Установлено, что в утреннее время в кафе Кировского округа возник конфликт между посетителями, который продолжился на улице. В результате в медицинское учреждение был доставлен 37-летний мужчина с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Однако от лечения он отказался и самовольно покинул больницу. Полицейские продолжают разбираться в произошедшем, - рассказали в ведомстве.

Важно подчеркнуть, что драка была массовой. На кадрах видно, что мужчина в черной футболке после удара в голову упал на асфальт и перестал двигаться.

Напомним, это уже четвертая потасовка между посетителями питейных заведений за последний месяц. Две из них закончились гибелью участников инцидентов.

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