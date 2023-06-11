На трассе под Омском «Ларгус» столкнулся с рейсовым автобусом, пострадали три человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сегодня днем, 11 июня, на трассе под Омском легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

По предварительной версии, 34-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по автодороге Тюмень-Омск в направлении города Омска. В район 602-го километра он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту «Тюкалинск - Омск».

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «Лады» и двум пассажирам автобуса - 69-летней женщине и 14-летней девочке.

Причины и обстоятельства произошедшего полицейские установят в ходе проверки.

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