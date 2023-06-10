Такси для наркотрафика: житель Омской области вез в регион наркотики на такси из Екатеринбурга

Фото: стоп-кадр видео пресс-службы УМВД России.

Накануне сотрудники ДПС остановили Hyundai Solaris для проверки документов на 40-м километре трассы Тюмень — Омск. Машина следовала из Екатеринбурга в Омск. При этом водитель такси был максимально открыт, а вот его пассажир - марксимально взвинчен. - Пассажир, который находился в машине, заметно нервничал, сбивчиво отвечал на вопросы. Полицейские при понятых досмотрели 24-летнего парня. При нем оказался пакет, предположительно, с наркотиками. Экспертиза позже подтвердила, что в пакете находился один килограмм героина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Молодой человек сознался, что забрал наркотики в Екатеринбурге и вез в Омск, чтобы переложить в тайник. Теперь ему грозит тюремный срок.