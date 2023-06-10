В предстоящие выходные в Омске будет дождливо и ветрено

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удушливая жара в Омске, когда столбики термометров доходили до +39 градусов, сменится на выходных дождями с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

- Обширный антициклон, распространившийся на всю территорию Омской области, утратил свою силу. 8 июня на формирование погодных условий в нашем регионе влияние оказывал холодный атмосферный фронт. При его смещении с северо-западных районов на юго-восток местами отмечались дожди, ветер порывами 16 метров в секунду, грозы, а также понижение температуры воздуха в западных районах до +19 градусов, - прокомментировала главный синоптик.

Она пояснила, что такое смещение атмосферного фронта на юг области позволяет проникнуть в регион более прохладному воздуху. В связи с этим явлением 10–12 июня в Омске сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами прогнозируют дожди, временами они пройдут с грозой и порывистым ветром со скоростью до 15-20 метров в секунду. Воздух постепенно будет прогреваться днем до +24…+29 градусов, в северо-западных районах - только до +19 градусов.