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Происшествия9 июня 2023 13:15

Трое бесшабашных омича похитили двух новосибирцев и «спалились» перед полком ДПС

Преступники получили 5, 6 и 7 лет колонии строгого режима
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

60-летний, 48-летний и 30-летний омичи организовали похищение двух новосибирцев. Жители Омской области потребовали от своих жертв шесть тысяч долларов США.

Все произошло в Новосибирске на улице Челюскинцев. Там хитрые похитители сняли квартиру и заманили туда своих жертв. А дальше всё как в детективных романах, посвященных «суровым 90-м»: связали руки скотчем и веревкой, изъяли телефоны, документы и, угрожая раскаленным утюгом, требовали деньги.

Правда, не хватило нынешним рэкетирам смекалки. Одну жертву они взяли с собой и поехали за деньгами, а второго оставили одного в квартире. Он, конечно же, сбежал. А вот группу вместе с заложником поймали сотрудники Госавтоинспекции.

Новосибирский суд приговорил троих омичей к колонии строгого режима. 30-летнему назначили 7 лет лишения свободы, 48-летний получил 6 лет, а 60-летний – 5 лет

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