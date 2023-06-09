«Существует возможность лавинообразного обрушения»: на улице Ленина может рухнуть комплекс зданий

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РИА «ОмскИнформ» узнало об опасной обстановке в районе комплекса зданий бывшего кадетского корпуса на улице Ленина. Информацию изданию обнародовал департамент имущественных отношений.

Исторические постройки XIX века, которые еще в прошлом году Минобороны РФ передало в введенье Омской области, а та избавилась от имущества, передав нищему бюджету города Омска, могут вот-вот обрушиться.

На содержание аварийных зданий у города действительно нет денег. После нескольких лет «заброшки» ситуация с состоянием помещений стала вовсе патовой. В 2022 году они были признаны аварийными. Ускоряет разрушение подвижка грунтов.

- В условиях нестабильной гидрогеологической обстановки в границах земельного участка с расположенным комплексом зданий, наружных стен объекта в кирпичном исполнении, существует возможность лавинообразного обрушения, - сообщили в депимущества.

От бывшего здания кадетского корпуса, где когда-то проходили службу великие умы Российской Империи, город планирует избавиться, передав области. Там всё-таки, может, хоть «копеечка», но найдется на сохранение истории страны.

- В связи с дефицитом бюджета города, ассигнования на содержание, оплату коммунальных услуг, ремонт имущественного комплекса отсутствуют. Прорабатывается вопрос о передаче имущественного комплекса и земельного участка под ним в собственность Омской области, - пояснили в ведомстве.

«КП-Омск» направила запрос в региональный минкульт для высказывания позиции профильного ведомства, касательно возможности и вариантов сохранения истории Омской области.

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