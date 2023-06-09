Под Омском сотрудница скорой помощи спасла жизнь мужчине, который распилил себе плечо бензопилой

Фото: минздрав Омской области.

В Омском районе сотрудница скорой помощи Екатерина Макарова спасла жизнь мужчине, который едва не распилил себе плечо бензопилой.

— В выходной от работы день, находясь на дачном участке в Андреевском сельском поселении, я спокойно отдыхала. Отдых нарушил громкий стук по воротам. Стояла женщина с испуганными глазами. На вопрос, что случилось? Она попросила отвезти мужа в травматологию. Рассказала, что мужчина на берегу реки Омь спиливал бензопилой ветки, которые свисали на его участок. Дерево прижало лезвие пилы, он ее стал выдергивать и попал себе в плечо, — рассказала Екатерина.

По словам омички, пострадавший не успел потерять много крови, несмотря на то, что рана была достаточно глубокой. Действовать пришлось оперативно: Екатерина сначала обработала рану перекисью, а потом перетянула бинтом.

Пока она оказывала первую помощь сельчанину, успела вызвать коллег. Бригада скорой прибыла на место всего через 10 минут. Мужчину оперативно доставили в травматологию, где ему зашили сухожилие и саму рану. После всех манипуляций пострадавшего отпустили домой.

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