В Омске задержали экс-сотрудника оборонного предприятия за шпионаж в пользу Германии

Фото: скриншот видео ФСБ России.

В Омске сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии. Мужчина рассчитывал получить содействие в получении немецкого гражданства за предоставленные сведения о военных объектах Минобороны РФ.

— По полученным данным, фигурант дела установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства. В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«КП-Омск» направила запрос в УФСБ по Омской области. Материал дополняется.

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