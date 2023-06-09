Омичам в День России покажут вышитую карту Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омичам в День России, 12 июня, покажут вышитую карту Омской области, над которой на протяжении четырех с половиной месяцев трудились 47 мастеров художественной вышивки из 32 муниципальных районов.

На вышитой карте Омской области узоры русских старожилов и переселенцев переплетаются с белорусскими, украинскими, татарскими, казахскими, латышскими, немецкими орнаментами.

Более половины районов выбрали архаичные геометрические узоры в преимущественно монохромной красно-чёрной гамме – традиционные символы плодородия и богатства.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Многие из вышивальщиц воспользовались рисунками со старинных полотенец. Так, узорные полосы превратились в изысканный и сложный сплошной орнамент у мастериц из Большеуковского, Большереченского, Колосовского, Крутинского, Называевского, Нижнеомского, Марьяновского, Русско-Полянского, Саргатского, Седельниковского, Тевризского, Тюкалинского районов.

Выбрали самую архаичную технику вышивки — «набор» — потомственные мастерицы из Марьяновского и Тарского районов.

На произведения вышивальщиц из Нововаршавского, Кормиловского и Калачинского районов перекочевали орнаменты с планок мужских «вышиванок»

В основе композиций, изготовленных мастерами, Колосовского, Седельниковского, Знаменского, Тевризского районов, оказались узоры с полотенец белорусских переселенцев.

Для богатой цветочной орнаментации карт Полтавского, Павлоградского и Любинского районов референсами служили элементы одежды украинских переселенцев.

Отметим, вышитая карта Омской области в августе 2023 года примет участие в конкурсе «Вышитая Россия».